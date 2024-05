Tarcísio empossa duas novas secretárias e exalta ampliação de mulheres no governo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) empossou duas novas secretárias nesta segunda-feira, 6, e ampliou a presença feminina no primeiro escalão do governo de São Paulo, ainda majoritariamente masculino. Agora, 28% das pastas são comandadas por mulheres e 72% por homens.

Com as trocas, são 18 homens e sete mulheres em um total de 25 postos no primeiro escalão do governo Tarcísio: Marília Marton (Cultura), Natália Resende (Meio Ambiente), Helena Reis (Esporte), Lais Vita (Comunicação), Inês dos Santos (Procuradoria Geral do Estado), além de Valéria e Andrezza.

As duas substituem Sonaira Fernandes (PL) e Gilberto Nascimento Júnior (PL). Eles deixaram o cargo no início de abril porque tentarão se reeleger como vereadores de São Paulo.

A declaração ocorreu durante a posse da deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), casada com um primo do ex-presidente, e de Andrezza Rosalém, economista que trabalhou no governo de Paulo Hartung no Espírito Santo. Elas comandarão, respectivamente, as pastas de Políticas para a Mulher e Desenvolvimento Social.

Andrezza Rosalém tem perfil técnico, é mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e chefiou a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no governo capixaba entre 2017 e 2018. Ela assumiu o cargo de secretária no último dia 26 e mencionou em seu discurso que a taxa de pobreza de São Paulo (16,5%) é menor do que a média brasileira (27,5%).

Segundo o cerimonial do evento, o lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade" serve como ponto de partida para entender "as propostas de trabalho e o perfil conservador da secretária". A deputada é formada em biologia e foi professora por mais de 30 anos na rede pública. "A secretaria tem um papel transversal. A gente gastar o dinheiro das outras secretarias vai ser uma bênção. Vai dar tudo certo", disse ela em breve entrevista à imprensa.

"Ser economista e mestre em teoria econômica me ajudou a pensar de forma complexa, mas quando a gente começa a estudar o Brasil, estudar São Paulo, conversar com as pessoas, as coisas começam a fazer sentido. As decisões ficam mais realistas e, as decisões, possíveis", disse Andrezza.

Tarcísio escolheu em março a advogada Débora Brandão para se tornar desembargadora do TJ-SP pelo quinto constitucional, mas a lista de opções era toda feminina. No ano passado, o governador indicou Marcia Lourenço Monassi e Ana Paula Corrêa Patiño para o mesmo tribunal. Nestes casos, as listas tríplices também eram compostas por homens.