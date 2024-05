O POVO News: Sobe para 83 número de mortes pelas chuvas no RS

Congresso e Governo querem liberação de "orçamento de guerra" após desastre no Sul do país

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 6. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O número de mortos em razão dos temporais subiu para 83, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil.

São investigadas outras 4 mortes. Além disso, há 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas. Segundo o levantamento da Defesa Civil, são 149,3 mil pessoas fora de casa. Ao todo, 364 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas.