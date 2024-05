Em Campinas, Dario Saadi tem 36% e Rafa Zimbaldi, 28%, aponta RealTime Big Data/Record TV

O prefeito de Campinas (SP), Dario Saadi (Republicanos), aparece em primeiro lugar na disputa pela prefeitura da cidade paulista com 36% de intenções de voto. Na segunda posição está o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 28%. É o que mostra a pesquisa do Instituto RealTime Big Data/Record TV divulgada nesta segunda-feira, 6.

Em terceiro lugar está o ex-vereador Pedro Tourinho (PT), com 14%, seguido de Edson Dorta (PCO), com 4%, e Laura Leal (PSTU), com 2%. Outros 11% dos entrevistados votariam em branco ou nulo caso as eleições fossem hoje, e 5% não souberam ou não responderam. No cenário, os nomes dos pré-candidatos foram apresentados aos eleitores. A pesquisa foi realizada entre 3 e 4 de maio e ouviu 1.000 pessoas em Campinas.

Já na pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, 66% não souberam ou não responderam. Saadi, que tentará a reeleição, também aparece em primeiro lugar, com 9%, seguido de Zimbaldi, com 5%, do deputado federal Jonas Donizette (PSB), com 2%, e Tourinho, com 1%. Outros candidatos somam 3% das intenções de voto.