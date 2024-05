'Desvio de dinheiro público é o cupim da democracia', diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta segunda, 6, que o desvio de dinheiro público é o "cupim da democracia". Ele foi condecorado com a medalha do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Moraes disse que o TCE é uma das "instituições mais importantes no combate à corrupção".

A primeira sessão solene em comemoração aos 100 anos do TCE-SP, realizada no Memorial da América Latina, condecorou o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Michel Temer, o vice-governador Felicio Ramuth, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo André Prado e os ex-governadores José Serra, João Dória, Rodrigo Garcia e Márcio França.

Do Judiciário, o colar do centenário foi entregue aos ministros do STF Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin, além do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Torres Garcia. Houve ainda a homenagem ao presidente do Tribunal de Contas de Portugal José Tavares.