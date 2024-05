Bancada do Novo aciona TCU por uso da Lei Rouanet em ato em que Lula pediu votos para Boulos

Os quatro parlamentares do Partido Novo no Congresso Nacional protocolaram uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) na sexta-feira, 3, pelo suposto mau uso de recursos captados via Lei Rouanet pela empresa Veredas Gestão Cultural para a realização do ato das Centrais Sindicais no 1º de Maio. O evento em comemoração ao Dia do Trabalho teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu votos para Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A empresa não foi localizada para comentar o caso. O espaço segue aberto.

O partido argumenta que houve "desvio de finalidade" no uso da verba, destinada a eventos culturais, e que os objetivos declarados na solicitação dos recursos foram diferentes daqueles que realmente ocorreram no evento. Segundo a representação do Novo, os nomes de Lula e Boulos não aparecem no pedido nem o da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que teve envolvimento direto na organização do evento. Os objetivos declarados, segundo o partido, eram os de "levar aos trabalhadores da cidade de São Paulo um grande show de samba", "promover o acesso da população a produtos culturais" e "marcar a data de luta dos trabalhadores por direitos".

"O que efetivamente ocorreu no festival, no entanto, subverteu drasticamente os objetivos previstos na proposta. O evento, com público aproximado de 2 mil pessoas, basicamente composto de membros de centrais sindicais, assemelhou-se a um comício político", diz trecho do documento. Além dos recursos captados com a Lei Rouanet, que bancou R$ 250 mil, o evento teve patrocínio da Petrobras e do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria).