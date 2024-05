"Revolucionárias": livro traça paralelos entre Joana Darc e a brasileira Maria Quitéria

A obra é dividida em duas partes, cada uma focando em uma das heroínas. Mais do que a narração da história, é levantado ainda o questionamento sobre a própria revolução dessas mulheres, com a pergunta: “Até que ponto a sociedade que proíbe, de certa forma, deseja a subversão feminina?”.

Para a construção do livro, foram realizadas pesquisas documentais e de campo. Foram quase dois anos de estudos, em diversas cidades, museus, arquivos na França e no Brasil, por onde passaram as figuras históricas. No entanto, o intuito não é uma “rememoração histórica”, mas sim uma análise sociológica.

O paradoxo estaria neste ponto. “A sociedade que cria controles do feminino é a mesma que autoriza o desvio de algumas mulheres, quebrando, de tempos em tempos, as regras por ela impostas. Seus efeitos podem parecer esporádicos e temporários, mas reverberam no tempo, ecoam”, escreve Isabelle Anchieta.

Dentre os temas discutidos, com base nas biografias, está a polarização social, o nacionalismo, a religião, a estereotipização dos outros, a intolerância, as disputas por reconhecimento, as contradições nas relações entre homens e mulheres, a liderança carismática, a expressão de si e o heroísmo (imperfeito).

Breve resumo sobre as revolucionárias

Joana Darc é hoje canonizada. Ela integrou o exército francês aos 17 anos acarretando um período um notável sucesso para França, na Guerra. Foi capturada em maio de 1430, aos 18 anos, pelo exército anglo-borgonhês. Em 1431, foi levada para julgamento e morta, acusada de bruxaria e heresia.

Já a baiana Maria Quitéria foi a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil, em 1823. Dentre os feitos, ela teria se vetsido de homem, chamada de 'soldado Medeiros', para participar das lutas independentistas em seu Estado.



Serviço



Livro: Revolucionárias: Joana d'Arc e Maria Quitéria

Autora: Isabelle Anchieta

Editora: Planeta

Páginas: 336

Lançamento: 1 de abril de 2024

Sinopse: Apesar das muitas diferenças que as separam, muitas linhas as unem para dar forma a uma revolução sedimentada que só hoje se consolida: a da autodeterminação. A de viver de acordo com nossos anseios primordiais, a despeito de todas as restrições: morais, religiosas, legais e institucionais. Mulheres que compartilhavam uma inusual vocação militar e que, contra todas as probabilidades de realizarem tal desejo, tornam-se heroínas nacionais. Vamos elucidar o estranho sucesso dessa empreitada, já que ela não é – e nem poderia ser – solitária e voluntariosa.

Um livro que retrama a rede social por meio de imagens e representações visuais dessas heroínas (imperfeitas), desvelando como elas, astuta e frontalmente, dão forma à “expressão de si”, assim como apontam para algo que nos falta: a luta por um futuro comum, por um propósito que nos una e nos ultrapasse.