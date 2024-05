Bolsonaro retorna a hospital de Manaus um dia após receber alta

Durante evento do PL Mulher, o ex-presidente discursou aos apoiadores com o braço enfaixado e informou que foi internado por com erisipela e desidratação. Bolsonaro voltou à unidade de saúde e para ficar em observação

De acordo com o deputado federal Capitão Alberto Neto, "o ex-presidente retornou ao hospital para continuar a medicação e permanece em observação para melhor evolução do quadro clínico". A informação foi compartilhada nas redes sociais do parlamentar .

O governador do Amazanos, Wilson Lima (União Brasil), visitou o ex-mandatário no hospital. "Deixei nossa equipe à disposição para ajudar no que for necessário. Ele afirmou que está bem e daqui a pouco já está 100%", informou.

Em nota, o hospital onde Bolsonaro se encontra divulgou o boletim médico do ex-presidente. "Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele"Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele", inicia o comunidado.