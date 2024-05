Secretário exonerado por uso de veículo para transportar colchão nega relação com episódio

Aderilo Alcântara foi exonerado do cargo de secretário-executivo da SRH por uso de veículo oficial fora de serviço Crédito: Reprodução/Instagram @aderiloalcantara1

Aderilo Alcântara, ex-secretário-executivo da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), negou irregularidade no uso de carro oficial do Governo. Ele foi exonerado na quinta-feira, 2, após ser flagrado o uso fora do serviço de uma caminhonete Toyota Hilux de uso de Aderilo. Em nota, o Governo do Ceará informou "que não é permitida, em nenhuma hipótese, a realização de serviços particulares em veículos oficiais do Estado". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alcântara disse, em nota publicada nas redes sociais, que foi "surpreendido" pela imprensa com a informação de que um automóvel da Secretaria, de seu "uso funcional", estaria "transportando um colchão pelas ruas de Fortaleza".

"Esclareço que não autorizei esse transporte, não fui consultado para tal desejo e não tenho nenhuma relação com o fato, embora todos os olhares acusadores e injustos foram à minha direção", escreveu.

O ex-secretário também pontuou que recebeu pela mídia a notícia da exoneração, publicada no Diário Oficial do Estado, "com tranquilidade e consciente [de] que não cometi nenhuma irregularidade e desvio de conduta, mesmo sem ter me dado a oportunidade de esclarecer o que seja, acato e seguirei de cabeça erguida e mãos limpas, como sempre", relatou Aderilo.

Ele já foi prefeito de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, de 2013 a 2016. Leia na íntegra nota do ex-secretário-executivo da SRH, Aderilo Alcântara: "NOTA DE ESCLARECIMENTO Nos últimos meses, assumi com muita determinação e compromisso para com a sociedade cearense, a Secretaria Executiva dos Recursos Hídricos do Governo do Ceará. Cumpri na íntegra e zelo todas as recomendações do Governo do Estado em benefício dos cidadãos, inclusive, antes fui Secretário Executivo na segunda gestão do então Governador Camilo Santana e ele sempre reconheceu o nosso trabalho como missão dada, missão cumprida. Destaco que toda minha participação na vida pública em Iguatu e no Ceará, em mandatos eletivos no Poder Legislativo e Executivo, Secretarias e demais cargos, fui responsável, ético, honesto, solícito às boas causas e encaminhamentos corretos. Porém, na última quinta-feira (2), fui surpreendido, através da imprensa falada e escrita, de um automóvel da Secretaria que era do meu uso funcional, transportando um colchão pelas ruas de Fortaleza.