O POVO News: governo Lula adia Enem dos Concursos devido a chuvas no RS

A edição também comenta sobre a visita do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 3

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 3. Com apresentação do jornalistas Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Estado, nesta sexta-feira, 3, o número de mortos subiu de para 31. Além disso, 74 pessoas estão desaparecidas e 74 feridas.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o adiamento do Enem dos Concursos em razão das chuvas no Rio Grande do Sul. A previsão era de que o Concurso Nacional Unificado (CNU) fosse realizado no próximo domingo, 5, no entanto, devido ao alerta de inundações no Sul do Brasil, a data da prova teve de ser remarcada.