Deputado bolsonarista é condenado por violência política de gênero contra vereadora trans

Segundo a denúncia, a Procuradoria Regional Eleitoral julgou que o deputado “constrangeu, humilhou e perseguiu a vítima, com menosprezo e discriminação, subjulgando-a”. “Com finalidade de impedir e/ou dificultar o desempenho do seu mandato eletivo na Câmara de Vereadores de Niterói, diante de sua notória atuação profissional, parlamentar e política relacionada a pautas em defesa das mulheres e da comunidade LGBTQIA+", diz o texto.

O deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) foi condenado por violência política de gênero contra uma mulher . A decisão se deu nesta quinta-feira, 2, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Amorim, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que irá recorrer.

Além disso, visa assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral.

A vereadora já foi alvo de ameaças e ofensas pela sua posição no parlamento municipal do Rio. Ela chegou, inclusive, a precisar sair do Brasil por ter recebido ameaças de morte.

Esse tipo de violência se difere de debates políticos pelo fato das ofensas ocorrerem em virtude do sexo da parlamentar.

No Ceará, o vereador do município de Russas, Maurício Martins (sem partido), foi condenado por cometer o crime de violência política de gênero contra as deputadas estaduais Larissa Gaspar, Jô Farias e Juliana Lucena, que integram a bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A iniciativa marcou a primeira vez que a Justiça Eleitoral condenou por violência política de gênero.