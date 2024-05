Casa Civil retarda volta da Comissão de Mortos da Ditadura

A Casa Civil da Presidência da República reuniu pareceres de todos os Ministérios e órgãos do governo federal interessados na recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura (CEMDP), mas não tem previsão de quando enviará a minuta de decreto para a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pasta afirmou ao Estadão que o texto está em "análise na área técnica".

Como mostrou o jornal, o governo Lula vem protelando a recriação da comissão que foi extinta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Questionada em março deste ano, a Casa Civil disse que a proposta precisava passar por diferentes fases de discussão. Na época, a pasta chefiada pelo ministro Rui Costa (PT) já havia colhido pareceres favoráveis à recriação dos Ministérios dos Direitos Humanos, da Defesa, da Justiça e da Advocacia-Geral da União (AGU).

A Casa Civil, no entanto, alegava que o parecer apresentado pelo Ministério da Justiça durante a gestão de Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não valia mais. "É necessário aguardar o pronunciamento do novo titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Ricardo Lewandowski) acerca da concordância com o conteúdo proposto", alegou a pasta. O atual ministro tomou posse no dia 1º de fevereiro deste ano.