Zé Dirceu diz que irá consultar Lula para decidir se concorre a deputado em 2026

O ex-ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Dirceu (PT), afirmou que irá consultar o presidente e lideranças do PT no final de 2025 para decidir se irá se candidatar a deputado federal pelo Estado de São Paulo.

Dirceu, porém, destacou que precisará encerrar processos e condenações pendentes da época do Mensalão e Lava Jata, e espera terminar o ciclo até agosto deste ano. Ele já havia sinalizado recentemente o desejo de retornar a Câmara dos Deputados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No final de 2025, vou consultar o presidente (Lula), se for o caso, vou consultar as lideranças do PT para tomar a decisão se me candidatar a deputado federal por São Paulo", afirmou na sede do partido em Fortaleza, onde participou de um café da manhã com lideranças e militantes na terça-feira, 30.