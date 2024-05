Dia Mundial da Liberdade de Imprensa: Paulo Tonet participa de seminário no Chile

Temas como a violação do trabalho jornalístico, assimetrias regulatórias em relação às plataformas digitais e a disseminação de notícias falsas serão abordados no seminário

A Unesco escolheu o dia 3 de maio para rememorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, com o intuito de alertar a sociedade sobre crimes cometidos contra profissionais da comunicação, em especial os jornalistas, que muitas vezes são torturados ou assassinados por causa do seu trabalho.

Temas como a violação do trabalho jornalístico, assimetrias regulatórias em relação às plataformas digitais e a disseminação de notícias falsas serão abordados no seminário.

1. O Brasil participará, a convite da Abert, do Seminário em Defesa da Liberdade de Expressão, como você avalia a relevância do evento internacional para a imprensa brasileira?

O evento é uma Conferência Mundial da Unesco, relativo ao Dia Mundial da Liberdade de Expressão e Imprensa e está acontecendo aqui, 30 anos depois da primeira conferência, que foi aqui em Santiago, no Chile. E a Associação Internacional de Radiodifusão foi convidada para fazer um dos eventos paralelos à conferência, onde nós discutimos e apresentamos a questão da assimetria regular obrigatória do setor de comunicação social em diversos países com as plataformas digitais. Um estudo muito bem feito, bem apurado sobre o assunto será apresentado por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando, inclusive, o desrespeito à regra de publicidade.

Nesta quinta, foi assinada a Declaração Santiago +30, que surge para celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Este ano, a Unesco escolheu abordar o tema “O jornalismo diante da crise ambiental”. Como você classifica a escolha do assunto?

Evidentemente que isso é um evento da Unesco e tem muitos países do mundo representados aqui. Essa é uma preocupação de informação e meio ambiente, porque a questão ambiental global está muito forte. A desinformação no campo ambiental é algo que é muito perigoso, então, os meios e a Unesco, estão se debruçando sobre esse tema para levar em consideração o que está acontecendo do ponto de vista de desinformação sobre o tema ambiental.

No que tange à violência contra jornalistas, o relatório anual do Comitê para Proteger Jornalista mostrou que cerca de 75% dos profissionais mortos em 2023 foram vítimas de ofensiva em Gaza. Para você, o que esses números representam, tendo em vista que eles foram mortos em serviço?

Nós temos problemas em todas as Américas e estamos sempre vigilantes na defesa do jornalismo profissional. E nós entendemos que, só é possível falar em liberdade de expressão, falar em democracia, com um jornalismo profissional livre e independente. Então na medida em que profissionais do jornalismo são atacados, como é o caso da Nicarágua, como é o caso da Venezuela, nós estaremos sempre e estamos sempre prontos para defender o exercício pleno do jornalismo profissional.