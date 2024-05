CPI da Enel: relatório final será apresentado na próxima quarta, 8, a Ministério e à Justiça

Ele também pontuou o recebimento de um plano operacional de 2024 a 2026 feito pela Enel. De acordo com Santana, o documento solicita investimento de R$ 4,8 milhões em três anos, diferentemente do que foi apresentado na oitiva realizada no último dia 24.

Como foi o debate após anúncio do relatório final da CPI da Enel?



Os deputados Júlio César Filho (PT) e Guilherme Landim (PDT) se manifestaram após o anúncio do relatório da final. O petista considerou "triste" a participação de Almeida na CPI. Segundo Júlio, os representantes da Enel costumam comunicar a mesma informação nas oportunidades. “Me parece que sempre estão dizendo a mesma coisa. Não mudam nada”.

Enquanto isso, o líder da bancada do PDT na Alece pontuou que a empresa descumpre uma cláusula contratual com o Governo do Ceará. “Até isso é descumprido. No relatório, temos hoje 81 obras atrasadas, e uma delas está 10 anos atrasada. Eu não sei o que a Enel precisa fazer para a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ingressar com um processo de caducidade junto à Enel”, indagou Landim, que é relator da CPI.