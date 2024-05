Comissão da CMFor aprova projeto que auxilia custeio da emissão de carteiras estudantis em Fortaleza

A comissão, portanto, irá analisar emenda ao projeto e após isso, a matéria seguirá para apreciação em plenário em discussão única e redação final. Caso seja aprovada, a Prefeitura concederá um valor para as entidades estudantis, credenciadas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou um projeto de lei de autoria do prefeito José Sarto (PDT). A proposta garante auxílio financeiro da Prefeitura para as entidades estudantes com o objetivo de custear a emissão gratuita de carteiras de estudantes para os alunos da rede pública municipal, estadual e federal.

Cada quantia repassada para as entidades é levando em consideração o efetivo número de solicitações de emissões de carteiras de estudantes pela rede pública do Município de Fortaleza. A prestação de contas dos auxílios financeiros será realizado até o último dia do mês de setembro de 2025.

Na proposta, Sarto cita a implementação do Passe Livre Estudantil, que impulsionou um aumento do número de emissão de carteiras de estudante da rede pública municipal. O Passe Livre que concede duas passagens gratuitas diárias no transporte coletivo de Fortaleza para estudantes das redes públicas e privadas de ensino, a nível municipal, estadual e federal.