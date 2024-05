Prefeito de São Paulo e bolsonaristas acionam Justiça contra Lula e Boulos

A declaração do petista foi dada ao lado do psolista durante ato em comemoração ao 1º de maio no estádio do Corinthians, em São Paulo. Para Nunes, entrar com ação na Justiça é a única reação possível frente à situação. “A equipe de campanha vai ingressar com ação judicial. Ficou muito claro o desrespeito à lei eleitoral. Pediu votos claramente. Não há outro caminho”.

Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, disse que vai à Justiça contra declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao pedir votos ao deputado federal Guilherme Boulos, postulante pelo Psol. A informação é do Poder 360.

Outro pré-candidato que entrará com ação na Justiça é o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP). “A representação foi encaminhada à Procuradoria da Primeira Zona Eleitoral. O objetivo é que o Ministério Público tome medidas para investigar e, se necessário, punir a campanha antecipada”, afirmou em nota.

Para ele, “é um absurdo fazer campanha eleitoral fora do tempo permitido, porque isso desrespeita as regras da disputa e prejudica a todos". "O pleito precisa ser justo, com igualdade para todos os candidatos".

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) informou que "o diretório nacional do Progressistas vai entrar com representação contra" o que considerou "absurdo cometido hoje contra a democracia e o povo de São Paulo pelo presidente da República e o candidato Boulos".

Ele classificou o ato como um "comício" a favor do psolista. "Não é só abuso de poder econômico, é um desrespeito com a cidade de SP e com o País", escreveu Nogueira no X.