Anderson Torres diz ao STF que hacker o fantasiou de médico

A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 30, que o perfil dele no Facebook foi hackeado e pediu o cancelamento definitivo da conta. Ele está proibido de usar as redes sociais.

Em ofício enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmam que as fotos do perfil foram substituídas por "montagens absolutamente grosseiras". A defesa anexou as imagens ao processo.

"Tais imagens, que até para leigos em internet ou photoshop, correspondem a uma montagem grosseira, algumas, inclusive, dando a entender que o requerente exerceria a função de médico", diz o documento.