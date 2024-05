Tabata diz que conversas com PSDB e Datena para vice estão 'muito avançadas'

Terceira colocada nas pesquisas de intenção de voto, Tabata busca o apoio do PSDB para conquistar o eleitorado que, na última eleição municipal de 2020, concedeu a vitória ao então candidato tucano Bruno Covas, morto em 2021. Outra estratégia da parlamentar para impulsionar a sua candidatura à Prefeitura é capitalizar a popularidade do apresentador José Luiz Datena (PSDB), principal cotado para a vice em sua chapa.

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) afirmou em entrevista à Rádio Eldorado nesta segunda-feira, 29, que as tratativas com o PSDB para receber apoio nas eleições municipais deste ano estão "muito avançadas". Se o acordo se concretizar, os tucanos serão encarregados de indicar o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela pessebista.

Questionada sobre uma eventual candidatura de Datena à Prefeitura, Tabata afirmou que mudanças fazem parte da vida, mas ressaltou que as negociações não apontam nessa direção. "Trabalho com a realidade e o que existe é uma conversa muito avançada em que o PSDB e o Datena me sinalizam que estaremos juntos (na eleição). (Caso isso não ocorra), eles estariam voltando atrás", afirmou.

No último dia 24, lideranças do PSDB se reuniram para debater a situação na capital paulista. Durante o encontro, uma ala do partido defendeu uma candidatura própria, enquanto outra tende a apoiar uma aliança com Tabata Amaral. Ao mesmo tempo, um terceiro grupo ainda está a favor de apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), embora essa opção seja considerada improvável.

Depois de uma curta passagem pelo PSB, Datena se juntou ao PSDB no início deste ano. Ele mencionou que a mudança foi coordenada por Tabata e expressou seu desejo de estar ao lado da deputada. Porém, não confirmou se será seu vice na disputa pela Prefeitura. O PSDB também não decidiu entre uma aliança com Tabata ou uma candidatura própria liderada por Datena.

Tabata afirmou ainda que vê em Datena um "antídoto" para o fracasso da chamada terceira via. Ela explicou que as candidaturas desse tipo falharam por adotarem discursos excessivamente técnicos, perdendo a conexão com a população. "Ele é um cara popular - falo isso como um elogio -, que entende as principais dores da população", disse, acrescentando que a definição da vice deverá ocorrer antes das convenções partidárias.

Tabata lança grupos de trabalhos com Geraldo Alckmin

Durante a entrevista na Rádio Eldorado, Tabata confirmou que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), estará presente no lançamento dos grupos de trabalho que serão responsáveis pela elaboração de seu plano de governo. O evento está marcado para esta quarta-feira, 1º, no Teatro Corinthians, na zona leste da capital.

Segundo a parlamentar, Alckmin deverá aproveitar os feriados e finais de semana para participar da campanha eleitoral na capital paulista. Nos bastidores, porém, existem dúvidas sobre o tamanho da presença do vice-presidente na disputa em São Paulo. A ausência física de Alckmin no evento de lançamento da pré-campanha de Tabata é exemplo disso.

No evento, serão anunciados os membros da equipe que irão colaborar com Tabata no desenvolvimento do plano de governo nos próximos meses. Entre eles estão: Cláudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial; Ludhmila Abrahão Hajjar, professora da USP; Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta; Floriano Pesaro, ex-deputado; e o coronel José Roberto, ex-secretário de Segurança Urbana de São Paulo.