Justiça determina que vice-prefeita de Limoeiro fique no cargo se prefeito não voltar da licença

A Justiça do Ceará deferiu o pedido feito do Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) para que a vice-prefeita, Dilmara Amaral (PRD), atualmente comandando o município de Limoeiro do Norte, distante 202,5 km de Fortaleza, permaneça no cargo caso o prefeito afastado, José Maria Lucena (PSB), não compareça para assumir o cargo ao final da licença médica.

Além disso, também foi deferido que Lucena se apresente perante a Junta Médica do Município de Limoeiro do Norte e se submeta à realização de perícia médica, acompanhado dos exames e prescrições médicas que embassaram a concessão de suas licenças, e ficando afastado das funções administrativas da Prefeitura. O despacho foi assinado pelo desembargador Francisco Carneiro Lima no dia 4 de abril.

O prefeito está ausente por causa do quadro de saúde. Lucena se encontra com situação debilitada causada por uma doença renal crônica em estágio 5, o mais avançado, sendo necessária a realização de procedimento de hemodiálise semanalmente, em que ele realiza fora do Município.