Entorno estratégico do Brasil está mais conturbado e preocupa, diz comandante da Marinha

O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, disse nesta segunda-feira, 29, que o "entorno estratégico" do Brasil está mais conturbado, o que é motivo de preocupação para a Marinha. Ele citou não só as ameaças da Venezuela na direção da Guiana, mas também o aumento do número de instalações americanas e chinesas em países vizinhos do Atlântico Sul. Nesse contexto, Olsen defendeu maior capacidade de monitoramento e persuasão pelas Forças Armadas brasileiras, o que impõe maiores investimentos nessa frente pelo governo federal. "Me preocupa o entorno estratégico, o Atlântico Sul, como área de interesse prioritário. E temos a presença e influência de atores extra regionais nesse entorno estratégico, que está mais conturbado, tanto em termos de crime quanto de ameaças clássicas", disse. Olsen falou a jornalistas hoje, na saída de seminário sobre transição energética na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

"Tem o caso da Venezuela, tivemos a invasão da embaixada do México no Equador. Temos uma possível construção de base naval conjunta de Argentina e Estados Unidos em território argentino. Já temos estação espacial chinesa nesse mesmo território argentino e um estaleiro chinês para embarcações pesqueiras no Uruguai", detalhou. Ele listou, ainda, a presença de potências europeias no oeste africano, em suas ex-colônias, em que pese a independência relativamente recente desses países. Reforço Nesse cenário, disse o comandante da Marinha, o Brasil "certamente" vai precisar de mais de um submarino nuclear. A primeira máquina desse tipo deve ser entregue pelo Prosub, o programa de submarinos da Marinha, em 2034, para incorporação à frota da Armada em 2037. O programa também prevê outros quatro submarinos convencionais, dos quais três já estão prontos e um último deve ser entregue em 2025.