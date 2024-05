CNJ promove semana de combate ao assédio e à discriminação; veja ações dos tribunais

Instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação ocorre, neste ano, entre os dias 6 e 10 de maio. Neste período, diversos tribunais de segmentos da Justiça brasileira promovem ações voltadas ao combate destes crimes, como rodas de conversa, palestras, cursos e lives. A importância da campanha é demonstrada, segundo o órgão, é medida pelo levantamento de 2023 do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, feito com 13.772 pessoas. A pesquisa revela que 56,9% dos trabalhadores não se sentem protegidos no ambiente de trabalho e apenas 25% confiam na punição do agressor. Entre as vítimas do assédio no espaço profissional, 80% são mulheres, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fim de impedir práticas como a alta pressão pelo cumprimento de metas, cobranças exageradas de produtividade ou ameaças que colocam o emprego e a integridade física dos funcionários em risco, os tribunais buscam realizar ações com profissionais sobre o tema para incentivar uma gestão mais empática e protetiva.

Ações dos tribunais nos Estados O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) agendou bate-papos e palestras com magistrados e servidores que contarão com a presença do professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) José Roberto Montes Heloanir e a autora e psicóloga da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Liz Sobol. Já em São Paulo, que realiza a campanha a partir desta segunda-feira, 29, até o próximo dia 3, Paraná e Bahia, as ações têm como foco a comunicação. Serão promovidas lives sobre a importância da Comunicação Não Violenta (CNV) e conteúdos informativos sobre as violências e as formas de denunciar abusos.