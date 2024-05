Possível proibição do TikTok poderia beneficiar Instagram, YouTube e rivais menores

Usuários adultos do TikTok nos Estados Unidos passam, em média, 54 minutos no aplicativo, mais do que no Instagram, Snapchat ou YouTube, de acordo com pesquisa da eMarketer. Se a proibição do TikTok no país ocorrer, essas plataformas - junto com rivais emergentes - estariam competindo por esses valiosos minutos de atenção.

Com uma proibição real provavelmente ainda a anos de distância, não está claro qual aplicativo será o maior beneficiário. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, pode ver mais anunciantes com a incerteza com seu maior concorrente, de acordo com analistas. A empresa tem uma longa tradição de copiar serviços concorrentes, com diferentes níveis de sucesso, como o recurso "stories", semelhante ao Snapchat, e o "reels", similar ao TikTok.

Ainda que criadores postem em ambas as plataformas, especialistas dizem que os usuários mais jovens provavelmente não migrarão para o Instagram. "A capacidade do TikTok de oferecer conteúdo relevante e divertido para seus usuários é incomparável no mundo das redes sociais", segundo a analista da eMarketer, Jasmine Enberg.