Incêndio em Porto Alegre: veja o que disseram autoridades brasileiras

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, chegou a 15 o número de feridos, sendo oito pessoas resgatadas no local e outras sete que procuraram atendimento médico por inalação de fumaça.

Pelo menos 10 pessoas morreram após incêndio em uma pousada na madrugada de sexta-feira, 26, no centro de Porto Alegre. O local recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Autoridades brasileiras usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter recebido a notícia com "tristeza e preocupação". "Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderem seu entes", escreveu Lula na plataforma X, antigo Twitter.

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também se manifestou. "Transmito meus sentimentos aos parentes e amigos das vítimas de um incêndio que atingiu uma pensão em Porto Alegre. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", comentou Alckmin.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou que o "Corpo de Bombeiros mobilizou cinco caminhões e dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada".

Ele também prestou condolências.