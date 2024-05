Suspeito de aplicar golpes e se inspirar em 'Lobo de Wall Street' tem prisão preventiva revogada

Apontado como um dos líderes de uma organização criminosa especializada em golpes financeiros, Eduardo Omeltech, de 29 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça Federal de Brasília. Ele estava preso no Complexo da Papuda desde fevereiro, após ter sido extraditado de Portugal ao Brasil. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, o colocou em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Quero crer que o tempo decorrido da deflagração da operação, bem como as prisões decretadas e as que foram efetivadas inviabilizaram as atividades desta possível organização criminosa", diz um trecho da decisão.

Eduardo Omeltech é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema internacional de fraudes envolvendo criptomoedas. Os prejuízos às vítimas foram milionários. Ele teria se inspirado no personagem do ator Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street. Procurado pela reportagem, o advogado Eduardo Mauricio, que defende Eduardo Omeltech, afirmou que a prisão do cliente foi "abusiva e ilegal" e informou que vai pedir a absolvição. "Todas as provas apontam para sua inocência." Segundo a defesa, o brasileiro prestava serviços para a empresa que aparece no centro do inquérito, mas não teria como "adivinhar" irregularidades envolvendo uma companhia "totalmente estruturada e limpa no mercado até então".