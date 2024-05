Ministro diz que governo vai acelerar demarcação de terras indígenas, mas não dá prazo

O ministro da Secretaria Geral, Márcio Macêdo, disse nesta quinta-feira, 25, que o governo federal acelerará a demarcação de quatro terras indígenas que estão pendentes, mas não deu um prazo para o final dos processos.

Macêdo disse, em entrevista a jornalistas ao lado da ministro Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e outros líderes indígenas depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o chefe do governo mandou que fosse criada em até duas semanas uma força-tarefa para avaliar os casos. "Não posso estabelecer um prazo para o desfecho das homologações", disse o ministro da Secretaria Geral.

Ele também disse que o governo conversará com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para desembaraçar terras que estão com pendências na Corte.