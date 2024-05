Lula celebra 50 anos da Revolução dos Cravos na Embaixada de Portugal

A participação de Lula foi celebrada pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

"Na impossibilidade de acompanhar em Lisboa as comemorações dos 50 anos do 25 de abril, o Presidente da República Federativa do Brasil honrou esta efeméride com a sua presença num jantar na residência oficial do embaixador de Portugal em Brasília. Um gesto que agradeço e assinala, também no Brasil, esta importante data na comunidade lusófona", postou nas redes sociais.

Lula chegou à residência do embaixador por volta das 20h.