Senadora que assumiu mandato de Flávio Dino deixa PSB e se filia ao PDT

A senadora maranhense Ana Paula Lobato, que assumiu o cargo após a indicação do então senador Flávio Dino para chefiar o Ministério da Justiça e, posteriormente, a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta terça-feira, 23, a troca do Partido Socialista Brasileiro (PSB) pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em publicação no X (antigo Twitter), a parlamentar escreveu que seguirá "firme no projeto de transformar o nosso Maranhão".

Ana Paula disse que o PDT é um partido com o qual ela tem "grande afinidade ideológica" e se identifica devido aos "valores progressistas". A senadora ainda declarou que pretende "contribuir com o país" que, segundo ela, "passa por um momento de reconstrução".

A parlamentar, que herdou oito anos de mandato no Senado, se tornou a primeira suplente da chapa do atual ministro do STF após uma articulação entre ele e o marido dela, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB-MA). Ana Paula exerce o cargo desde fevereiro de 2023, já que Dino foi nomeado como ministro da Justiça antes do início da legislatura. É a primeira vez, desde a redemocratização, que uma substituta cumpre integralmente o mandato do titular da cadeira.