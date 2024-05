PSDB discute estratégia para eleição em SP, mas não define entre Tabata, Nunes ou nome próprio

Uma ala do PSDB ligada ao presidente municipal do partido em São Paulo, José Aníbal, está inclinada a apoiar uma aliança com a pré-candidata do PSB à Prefeitura, a deputada Tabata Amaral. Enquanto isso, outro grupo ainda defende o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), argumentando que ele representa o legado de Bruno Covas.

Segundo o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, a reunião desta quarta teve como objetivo avaliar a situação em São Paulo após a janela partidária. Ele menciona que as listas de vereadores foram discutidas no encontro e que a decisão sobre os próximos passos na capital paulista seguirá sendo debatida.

Além de Perillo, o encontro contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do prefeito de Santo André, Paulo Serra, do ex-senador José Aníbal e dos deputados federais Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel.

Um dos participantes da reunião resumiu o encontro dizendo: "ficou definido que não houve definição". Uma nova reunião deve ocorrer nos próximos dez dias. Até lá, uma série de conversas estão previstas entre os líderes dos partidos, antes que uma posição do PSDB em relação à capital paulista seja decidida.