Processado por chamar Weintraub de 'imbecil', Boulos aponta 51 vezes que ex-ministro fez o mesmo; veja

Depois de ser processado criminalmente pelo ex-ministro da Educação e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Abraham Weintraub (PMB) por chamá-lo de "imbecil", a defesa do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, apresentou contrarrazões e afirmou ter identificado 51 publicações de Weintraub com ofensas do tipo contra terceiros que "discordam de suas ideias, de sua postura ou de seu posicionamento".

Entre as publicações apresentadas está uma em que Weintraub usa o termo "imbecil" para uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao Estadão, Weintraub disse confiar na Justiça comum e espera pela condenação de Boulos para que o deputado pare com ofensas. Ele disse que não pretende retirar a queixa contra o parlamentar e propôs um debate com Boulos a qualquer momento. Já o deputado federal não quis se manifestar.

As publicações apresentadas pela defesa de Boulos são, segundo os advogados que assinam a peça, "contextualização mais do que necessária para análise da suposta ofensa ao bem jurídico objeto desta ação". Eles afirmam que Weintraub é figura política e colecionou polêmicas enquanto ministro do governo Bolsonaro.