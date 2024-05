Moraes manda X se manifestar em 5 dias sobre descumprimentos de decisão judicial apontados pela PF

Ao todo, 88 ordens judiciais de bloqueio e/ou suspensão de contas vindas do STF foram contabilizadas pelo X entre 2019 e 2024

De acordo com relatório da PF, anexado ao inquérito que tem o dono da plataforma, Elon Musk , como alvo, a empresa autorizou transmissão de conteúdo ao vivo de investigados com perfis bloqueados pela Justiça.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , mandou a plataforma X, antigo Twitter, se manifestar sobre descumprimentos de decisão judicial atribuídos pela Polícia Federal. Conforme despacho de sábado, 20, a empresa tem cinco dias para responder.

LEIA TAMBÉM | Elon Musk pergunta quanto custa a TV Globo; entenda como funciona concessão



Elas acontecem por meio de links inseridos abaixo da descrição das páginas. O blogueiro Allan dos Santos, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e os comentaristas Paulo Figueiredo Filho e Rodrigo Constantino estão entre os perfis bloqueados.

Antes do relatório de Moraes, o X no Brasil respondeu agentes federais na sexta-feira, 19. Na oportunidade, a empresa alegou que "não houve habilitação do recurso de transmissão ao vivo (live) relativamente às contas e perfis objeto das ordens de bloqueio e suspensão".