Lula diz que é preciso criar um telefone para as pessoas reclamarem do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 22, que o governo precisa criar um telefone para que as pessoas possam "se queixar se as coisas não estão acontecendo". A declaração ocorreu no lançamento do programa Acredita, um pacote de medidas que prevê crédito e renegociação de dívidas para os pequenos negócios e microempreendedores individuais (MEIs) do País. "A gente deveria criar uma espécie de 190, 180", disse.

Para Lula, "muitas vezes, as pessoas não têm a receptividade que elas imaginavam que iam ter e não têm para quem reclamar". O presidente disse ainda que o número de telefone seria importante para que as pessoas não fiquem "xingando" e consigam "colocar para fora suas angústias".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lançamento do programa ocorre após registro da queda de popularidade do governo e às vésperas das eleições municipais como uma estratégia do Planalto. A iniciativa busca estimular o acesso ao microcrédito das pessoas que compõem as camadas mais pobres do País, focando nos inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).