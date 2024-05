Em meio à queda de popularidade, Lula reforça aposta no Pé-de-Meia e amplia programa

Levantamento do Ipec aponta que somente a educação tem mais avaliações positivas do que negativas de oito áreas da administração petista

O investimento no Pé-de-Meia surge em meio a queda de popularidade de Lula. Lançado em janeiro, o programa ajuda o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a superar desgastes do primeiro ano de atuação na pasta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou o atendimento do programa Pé-de-Meia , que oferece apoio financeiro a jovens de baixa renda. Além de jovens beneficiados pelo programa Bolsa Família, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) também serão contemplados.

O atual momento do Pé-de-Meia contrasta com o início do ano, quando foi lançado. Sem identidade visual na época, ele foi apresentado com apenas um slide com informações gerais da proposta. De acordo com O Globo, o governo reconheceu as falhas do lançamento e entende que o programa tem posição estratégica para aproximar os jovens do presidente.

Um levantamento do Instituto em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) aponta que somente a educação tem mais avaliações positivas do que negativas de oito áreas da administração petista. Além disso, interlocutores avaliam que o Pé-de-Meia é uma das poucas inovações do terceiro mandato do chefe do Executivo brasileiro, reciclando marcas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida.

O grupo também alega que Lula está satisfeito com os resultados iniciais do benefício financeiro destinado à educação. Governistas indicam que é discutida possível ampliação, saindo de 2,5 milhões de estudantes beneficiados para 3,6 milhões. Contudo, a expansão resultaria em aumento de gastos ao MEC, contrariando a equipe econômica do governo.