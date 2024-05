Dirceu sobre gestão de Lula: "É um governo de centro-direita"

O ex-ministro José Dirceu deixa o Fórum Professor Júlio Fabbrini Mirabete, do Tribunal de Justiça do DF. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou nesta segunda-feira, 22, que a atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é ligada à ala centro-direita, e não de esquerda. A declaração foi proferida durante o "Seminário Brasil Hoje- Diálogos para pensar o país de agora", promovido pela Esfera Brasil em São Paulo. "Lula montou um governo que não é de centro-esquerda, é um governo de centro-direita. Eu falo isso e todo mundo fica indignado dentro do PT", disse Dirceu. "Essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos", afirmou o ex-ministro de Lula. Dirceu alegou ainda que o programa do governo Lula "não é de esquerda". Posteriormente, a assessoria de imprensa de Dirceu esclareceu a declaração e reiterou que o ex-ministro avalia o governo do presidente Lula como um "governo de centro-esquerda, apoiado por partidos de direita".