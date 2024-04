Padilha rebate, diz que não vai se rebaixar ao nível de Lira e fala em política 'de civilidade'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 12, que não vai se rebaixar ao nível do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que na quinta-feira, 11, chamou Padilha de "incompetente" e "desafeto pessoal". Padilha está no Rio de Janeiro participando do Fórum Brasileiro dos Líderes de Energia.

"Eu fico com as palavras do presidente Lula", disse o articulador político do governo, referindo-se a declarações públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao seu trabalho. "Sobre o resto das palavras, sinceramente eu não vou descer a esse nível. Sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse: meu filho, se um não quer, dois não brigam", complementou.

Padilha afirmou que aprendeu a fazer política com o presidente Lula, uma política "de civilidade", segundo ele, que vê a parceria do Poder Executivo com o Congresso Nacional "como uma dupla de sucesso".