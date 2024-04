Moro diz que encontro com Mendes foi 'acalorado' e que não deixou sem resposta o que ouviu

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) afirmou nesta quinta-feira, 11, em entrevista ao podcast Estadão Notícias, que seu encontro na semana passada com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi "acalorado" e que tudo o que disse o decano da Corte "teve a sua resposta". Na última terça-feira, 2, Moro foi recebido pelo ministro em seu gabinete, como apurou o Estadão/Broadcast, em meio ao julgamento sobre o senador no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). "Foi uma conversa, de fato, 'acalorada'. Não vou entrar em detalhes pois foi uma conversa privada, mas nós conversamos e tudo que ele falou teve a sua resposta, na tentativa de abrirmos um espaço para diálogo", disse Moro ao Estadão Notícias. "Não pedi nada, nem foi esse o objetivo, ele não participa de nenhum julgamento que me envolva, mas a ideia é podermos olhar para frente", completou o senador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A reunião entre o senador e Gilmar Mendes ocorreu em meio às sessões do TRE do Paraná que julgavam Moro por possível abuso de poder econômico e dos meios de comunicação na eleição de 2022.

A Federação Brasil da Esperança, que abarca o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediam a cassação do ex-juiz Lava Jato. Os ministros da Corte eleitoral do Paraná julgaram as ações dos partidos improcedentes. Os advogados de PT e PL recorrerão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Três dos sete integrantes do TSE são ministros do Supremo, mas Gilmar Mendes não ocupa, no momento, uma dessas vagas e não vai participar do julgamento de Moro na Corte máxima da Justiça Eleitoral. Decano do STF, ou seja, o ministro mais antigo da Suprema Corte, é conhecido por tecer críticas aos métodos adotados pela Lava Jato, da qual Moro foi o juiz titular até renunciar à magistratura, em 2018. Moro critica 'revanchismo' de Lula