Genial/Quaest: Ronaldo Caiado alcança 86% de aprovação em Goiás; 12% desaprovam seu governo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem seu governo aprovado por 86% dos eleitores do Estado atualmente. Enquanto isso, 12% desaprovam a gestão. Apenas 2% dos eleitores goianos não souberam ou não responderam. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest realizada entre os dias 4 e 7 de abril. O índice de aprovação de Caiado, que é declarado pré-candidato à Presidência da República em 2026, é superior aos dos governos de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, também avaliados na pesquisa.

Segundo o levantamento, 70% dos eleitores de Goiás apontam que o governo estadual faz um trabalho positivo. Por outro lado, 22% veem como regular e 6% citam como negativo. São 2% os que não souberam ou não responderam a essa questão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A área com melhor resultado no governo Caiado, entre as avaliadas pelos eleitores na pesquisa, é a segurança pública. Para 69% dos goianos, o trabalho no setor é positivo. Outros 21% dizem que é regular e 10% apontam como negativo. O governo também é bem avaliado na educação (67% positivo, 25% regular e 8% negativo). Na sequência vêm geração de emprego e renda (62% positivo), habitação (59% positivo), infraestrutura e mobilidade (55%) e saúde (53%). A área com a pior avaliação é o transporte público, apontada como positiva por 43% dos eleitores de Goiás, regular por 34% e negativa por 23%.