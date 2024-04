Após ser exonerado para voltar à Câmara, Elpídio Nogueira pede nova licença

O vereador Elpídio Nogueira (PDT), irmão do prefeito José Sarto (PDT), pediu licença nesta quinta-feira, 11, de 120 dias do cargo na Câmara Municipal. A solicitação vem menos de uma semana após ele ser exonerado do cargo de secretário municipal da Cultura e retornar ao Legislativo.

No requerimento enviado ao presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), Elpídio afirma que o motivo da licença se dá por "interesse particular". Ele foi eleito em 2020 e está afastado da Câmara desde 2021, quando assumiu a pasta da Cultura na gestão Sarto.

Quem ocupará o seu lugar será o vereador Didi Mangueira (PDT), um dos vice-líderes do governo na Câmara Municipal de Fortaleza.