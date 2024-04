Alcides elogia André Fernandes e critica PT: "Acabou o tempo dos traíras"

A declaração de Alcides foi dada durante evento no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres

Durante o evento para lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do parlamentar, elogiou o filho e afirmou que Fernandes irá “fazer a diferença" na cidade. No discurso, o deputado fez questão de criticar o Partido dos Trabalhadores (PT), alegando que "acabou o tempo dos traíras".

A declaração de Alcides foi dada durante evento no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres. O ato contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que desembarcou em Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 11.

É previsto que o político participe de um jantar no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme o líder do PL Ceará, deputado Carmelo Neto, Bolsonaro “deve jantar em Caucaia, em uma pizzaria”.

A extensão da visita tem o intuito de "fortalecer" o pré-candidato bolsonarista do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Coronel Aginaldo, esposo da deputada federal Carla Zambelli (PL).