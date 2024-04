Vereadores aprovam atualização do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza

Texto prevê a composição de 72 membros para o órgão. Após redação final, projeto seguirá para sanção do prefeito José Sarto (PDT)

Conforme o texto, órgão tem natureza consultiva, articuladora e fiscalizadora das ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Entre as competências do Consea Fortaleza, estão aprovar, exercer o controle social e monitorar a execução de política municipal, que precisa ser elaborada estimulando a participação popular.

O Conselho foi criado em 2009, mas desde 2021 foi operacionalizado um Grupo de Trabalho, com propostas de alterações, agora aprovadas. Alterando a Lei 9.564, a medida se refere, dentre outras coisas, ao Plenário do Conselho.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou a atualização do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). O projeto de lei Nº 78/2024 é de autoria da Prefeitura e foi aprovado em discussão única nesta quarta-feira, 10.

Além disso, fica a cargo do Conselho estabelecer as diretrizes da política municipal de segurança alimentar e nutricional, bem como indicar e participar da elaboração dos programas, projetos e ações voltado para a área.

O projeto segue agora para redação final. Em seguida, será encaminhado para sanção do chefe do Executivo municipal e publicado no Diário Oficial.