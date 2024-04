Jaques Wagner confirma que será relator do PL das Falências no Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), confirmou nesta quarta-feira, 10, que será o relator no Senado do projeto que altera a Lei das Falências, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo. O governo retirou o pedido de urgência da proposta nesta terça. Segundo Wagner, o objetivo é ter mais tempo para discutir o projeto no Senado. Questionado pelo Broadcast Político, o senador disse que não há um prazo ainda para a votação da proposta, que deve passar por intensa negociação junto ao Ministério da Fazenda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Wagner não costuma relatar muitos projetos de interesse do governo no Senado. Sua escolha para o projeto da Lei das Falências foi vista como uma forma de o governo ter mais controle no texto que será votado na Casa Alta do Congresso.

O Broadcast apurou que o senador deve se reunir com o Ministério da Fazenda para promover várias mudanças no texto. Há um entendimento no governo de que o projeto aprovado na Câmara dos Deputados foi desfigurado e que precisa passar por muitas modificações na Casa Alta. A retirada da urgência constitucional foi justamente para que haja mais tempo de negociação com o setor. O parecer chancelado pelos deputados não foi bem recebido por especialistas e pela área técnica da Fazenda. A expectativa é de que o líder do governo busque um acordo com lideranças da Câmara para reformar o projeto e chegar a um texto de consenso entre as duas Casas. A proposta faz parte do pacote de reforma microeconômica da Fazenda, uma das apostas da pasta para o primeiro semestre. O texto visa ampliar a participação dos credores nos processos de falência e tornar esse trâmite mais célere, com o objetivo de ampliar a taxa de recuperação de créditos, por exemplo.