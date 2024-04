Governo Lula fará novo heliponto no Planalto até para carro voador; custo é de R$ 769 mil

A Casa Civil da Presidência da República publicou nesta terça-feira, 9, edital de licitação para a construção de um novo heliponto do Palácio do Planalto. Além de revitalizar a estrutura já existente, nos fundos do edifício, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê que o novo heliponto, cuja obra está orçada em R$ 769 mil, possa receber "futuros vetores" para transporte aéreo, como modelos de carros voadores.

A observação consta em despacho de Sandro Bernardon, coordenador-geral de Transporte Aéreo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O coronel aviador foi consultado sobre a viabilidade e necessidade de reforma no heliponto do Planalto, demandada pela Presidência da República em 2023. Bernardon se disse favorável ao projeto, sugerindo que a capacidade da nova estrutura comportasse tendências futuras do transporte aéreo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sobre o assunto, participo que com a finalidade de adequar o heliponto não somente aos modelos de helicópteros disponíveis atualmente, mas também aos futuros vetores que poderão ser utilizados para o transporte do senhor presidente da República", afirmou o coordenador-geral de Transporte Aéreo em despacho de maio de 2023. O aval de Bernardon é citado no estudo preliminar da execução da obra.