Chefe da PM de SP é eleito presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais

A eleição, confirmada na última quarta-feira, 3, representou uma vitória do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário de segurança pública, Guilherme Derrite. Outros dois comandantes tentaram se viabilizar, mas não reuniram apoio.

O comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais. O colegiado reúne os chefes das 27 polícias e tem assento no Conselho Nacional de Segurança Pública, chefiado pelo Ministério da Justiça.

"Vivemos um momento importante para a segurança pública e é importante que as instituições tenham representatividade. Teremos assento no Conselho de Segurança, onde são discutidos grandes assuntos. É importante para nós e para as polícias do Brasil. As pautas estão sendo construídas. Há um clima muito amistoso e republicano em todas as instituições. Segurança pública é um tema apartidário", disse o coronel ao Estadão.

A vitória do coronel paulista se dá na esteira das críticas à PM de São Paulo por causa dos resultados da Operação Verão na Baixada Santista, encerrada oficialmente no dia 1º de abril.

Durante os 105 dias em que policiais do interior e da capital foram deslocados para trabalhar na região, a polícia matou 56 pessoas - uma a cada dois dias.