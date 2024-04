O POVO News: Musk afirma que Moraes mantém Lula "na coleira"

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a fala de Musk sobre Moraes e Lula. O empresário disse que o magistrado possui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "na coleira" . A dissidência entre Musk e Moraes teve início no último sábado, 6, quando o STF exigiu a suspensão de contas na plataforma do bilionário.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 9. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk .

A edição comenta sobre a repercussão das falas do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) direcionadas à senadora Janaína Farias (PT-CE). Em entrevista divulgada na última sexta-feira, 5, Ciro comentou que a cearense é "assessora para assuntos de cama" do ministro da Educação, Camilo Santana.

O programa discute o julgamento do senador Sergio Moro (União-PR). O Tribunal Regional Eleitora do Paraná (TRE-PR) iniciou a sessão que deve concluir, nesta terça, o julgamento sobre a cassação do mandato de Moro. Até o momento, há três votos contra para rejeitar a cassação e absolver o senador.

Além disso, a edição explica a análise na Câmara em torno da prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do crime contra a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O relator do caso, deputado Darci de Matos (PSD-SC), defendeu, no mês passado, que Brazão continue preso.