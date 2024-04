Após ataques a Moraes, Capelli chama Musk de 'canalha' e diz que ele 'precisa ser banido'

O ex-número 2 do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, chamou o empresário Elon Musk de "canalha". O insulto ocorreu em meio ao ataque do dono da rede social X, antigo Twitter , ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 8.

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AC), também se manifestou contrário a Musk, classificando-o como "mimado".

Musk dobrou a aposta. Acabou de atacar novamente o ministro Alexandre de Moraes e, agora, o presidente @LulaOficial . Não se brinca com a cobra do fascismo. Ou você esmaga ela, ou ela te pega. Esse canalha precisa ser banido do Brasil com seus negócios. Imediatamente.

Cappelli, que presidente a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), afirmou que o empresário "dever ser banido do Brasil com seus negócios".

"Como membro do congresso brasileiro e representando milhões de pessoas, peço que nos forneça mais informações. Isso será crucial para o futuro de nosso país, @elonmusk”, disse Nikolas.

Unleash the files, @elonmusk! Brasil is counting on you. pic.twitter.com/Xo86XfOELd

— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 9, 2024

A Polícia Federal organiza manifestações todas as manifestações do bilionário na plataforma consideradas criminosas para abrir uma investigação. A informação é da colunista Bela Megale, do O Globo.

O próximo passo da PF será convocar para depor os representantes do X no Brasil. Os ataques de Musk a Moraes e as ações da plataforma de liberação de perfis bloqueados por determinação judicial estão entre os tema dos interrogatórios.

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp