Soldado cearense perde visão de um olho e fratura pernas após pisar em mina na Ucrânia

Um soldado cearense está internado após fraturar as duas pernas e perder a visão do olho esquerdo durante o combate na Ucrânia. O rapaz, identificado como Fernando Barroso Machado, é natural de Fortaleza, capital do Ceará, e está atuando voluntariamente no confronto entre a Ucrânia e a Rússia. O caso ocorreu no último dia 29 de março, após o cearense pisar, acidentalmente, em uma mina terrestre durante um conflito na região de Kherson.



"Ainda estou tentando me recuperar depois das cirurgias nos pés, direito e esquerdo, e no olho esquerdo. Acabei perdendo meu olho esquerdo, acabou entrando um pouco de estilhaço no direito, mas o médico conseguiu salvar. Mas só gratidão. [...] Tudo é novo, foi tudo muito rápido. Ainda estou naquele processo de aceitação, de entender", disse em vídeo publicado nas suas redes sociais. Veja