O POVO News: veja o que está por trás da briga entre Elon Musk e Moraes

O POVO News: Moraes abre investigação contra Elon Musk, dono do X, antigo Twitter Crédito: O POVO News

A edição comenta sobre a decisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do poder das Forças Armadas. Por 11 votos a zero, os magistrados esclareceram que a Constituição não concede às Forças o papel de "poder moderador" no país. No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro do petista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir o futuro de Jean Paul Prates, atual presidente da Petrobras. A reunião colocará em pauta a permanência de Prates à frente da empresa.

Além disso, a edição explica a análise da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) vai discutir a prisão de Brazão com os líderes antes de pautar o assunto em plenário.