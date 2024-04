'Moraes é o carcereiro favorito de Lula', diz líder da extrema direita na Espanha

Santiago Abascal, presidente do Vox, partido de extrema direita da Espanha, disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é o "carcereiro favorito" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o político, "nenhum governo democrático pode permanecer calado face a tal indignação liberticida".

"Alexandre de Moraes é o carcereiro favorito de Lula. É a figura que permite dar matizes de legalidade e de institucionalidade democrática à arbitrariedade da deriva autocrática do seu governo. Não há Justiça onde as liberdades políticas, de expressão e de imprensa estão suspensas e onde metade da população está sob suspeita por não concordar com o presidente que foi condenado por corrupção", disse, neste domingo, 7, em seu perfil no X (antigo Twitter).

A fala foi em resposta a uma publicação de Elon Musk, dono do X, em que ele pergunta porque o Moraes estaria "forçando" a empresa X Corp a bloquear determinadas contas populares no Brasil por decisões judiciais. "Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem, ou em qual contexto", escreveu o empresário.