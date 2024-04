Bloqueado no Brasil, Allan dos Santos faz live no X após embate entre Musk e Moraes

Mesmo com as contas retidas no País, o blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e foragido da Justiça brasileira, fez uma transmissão ao vivo no X (antigo Twitter) na noite deste domingo, 7. A live ocorreu após o bilionário Elon Musk, proprietário da rede social desafiar o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A transmissão, feita no perfil do "Terça Livre", blog de Allan que também está com o acesso restrito a usuários brasileiros, teve início às 22h e durou cerca de uma hora. A conta no X aparece com restrição novamente na manhã desta segunda, 8. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a live, Allan dos Santos proferiu novas ofensas contra Moraes e prometeu que vai retomar as atividades do blog "Terça Livre" para apoiar candidatos de direita nas eleições municipais de 2024.

Em outubro de 2021, Alexandre de Moraes mandou o X bloquear o "Terça Livre" e o perfil pessoal de Allan. Os perfis passaram a ficar visíveis apenas para usuários que estão fora do País. Apesar da determinação para restrição das contas no Brasil, o blogueiro cria sucessivos perfis e divulga para seus apoiadores. No Instagram, já foram criadas 40 contas, derrubadas pela plataforma. Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF, sobre milícias digitais e ofensas a ministros da Corte, por propagação de desinformação. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva, além de uma ordem de extradição. O endereço residencial de Allan no Brasil já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF). O blogueiro mora nos Estados Unidos e está foragido da Justiça brasileira. Desde o início do inquérito das milícias digitais, relatado por Moraes, perfis como os de Allan dos Santos, do empresário Luciano Hang e do ex-deputado Daniel Silveira estão com o acesso retido a usuários com IPs brasileiros. IP é a sigla para "Internet Protocol" e permite que um site identifique a origem geográfica do internauta.