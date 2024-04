Deltan ataca o STF: 'Criou-se um ambiente de medo, a gente vive o império das pessoas'

Pré-candidato à Prefeitura de Curitiba pelo Novo, Deltan participou do painel 'Desafios e Perspectivas no Combate à Corrupção' elencando uma série de tópicos ligados 'a destruição da Lava Jato'. Ele destacou três 'ondas de reação do sistema' à Operação: 'a mudança de regras do jogo'; a 'perseguição' dos agentes que buscaram combater a corrupção; e a anulação 'casuística' de casos.

"O que está acontecendo é o que sempre aconteceu no Brasil. Elites extrativistas se uniram ao longo da história para roubar o Brasil, extrair riquezas, se proteger e a impunidade é só a cereja do bolo dessa extração de riqueza que gera um capitalismo de compadrio, que prejudica o desenvolvimento nacional. E quando elas se vem ameaçadas pela revelação dos escândalos de corrupção, essas pessoas ameaçadas mudam as regras do jogo e criam um fundo bilionário para elas possas perpetuar no poder", indicou.

Nesse contexto, a avaliação de Deltan é que, hoje, a corrupção se uniu a um segundo problema, o 'crescente arbítrio judicial'. O ex-procurador citou, por exemplo, o que considera 'cerceamento de liberdade de expressão no conteúdo'. Para ele, 'pessoas que deram opiniões' foram restringidas no período eleitoral e não cabe à Justiça 'sindicar opiniões'. "Se criou um conceito de desordem informacional para tirar do ar um vídeo com informações verdadeiras", sustentou.