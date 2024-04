Ministro Luís Roberto Barroso fala sobre movimento golpista no Brasil; veja

Em citação ao comportamento das Forças Armadas nos últimos quatro anos, Barroso afirmou que "o Brasil é um país que as pessoas se ofendem com o que fazem", o que seria traço psicanalítico da sociedade brasileira.

"Hoje em dia no Brasil as pessoas têm vergonha do que são. Fazem as coisas e depois dizem que não fizeram. Isso aconteceu no TSE Tribunal Superior Eleitoral, quando eu disse que, infelizmente as Forças Armadas usariam a representação com suspeitas à urna eletrônica para tentar desacreditar o sistema. Então veio nota das Forças Armadas dizendo que nunca haviam sido tão ofendidas. Quarenta e oito horas depois, fizeram isso levantar suspeitas", disse.

